الامارات | بني ياس يأمل استعادة ذاكرة «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطمح بني ياس، الذي دخل في دوامة الشك بسبب نتائجه المتراجعة في الموسم الحالي، إلى استعادة ذاكرة الفوز، حينما يستقبل في الساعة 17:00 من عصر اليوم ضيفه النصر في «الشامخة»، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر منذ المرة الأخيرة التي تذوق فيها طعم الحصول على النقاط الثلاث، حينما انتصر وقتها على خورفكان 1-صفر في الجولة الأولى من المسابقة.

ولا يقدم «السماوي» أي مستويات مقنعة وخفت بريقه بعد موسمين، عندما كان وقتها على بُعد خطوة من التتويج بلقب الدوري الذي حصده الجزيرة، ورغم الاستقرار الفني والتغيّرات الطفيفة التي طرأت على تشكيلة الفريق، فإنه دخل «دوامة الشك»، بسبب سوء النتائج، ويحتل حالياً المركز الـ12 برصيد أربع نقاط فقط.

في المقابل، لا يمر النصر هو الآخر بأفضل حالاته، وتسببت النتائج المتراجعة التي يقدمها في الموسم الحالي في احتلاله حالياً للمركز الـ10 برصيد خمس نقاط فقط، وتأمل جماهير «العميد» في أن يستعيد فريقها مكانته على خارطة الأندية المنافسة التي بدأ يفقدها تدريجياً.