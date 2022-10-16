الامارات | يوسف جابر يسعد شباب الأهلي في الدقيقة 97

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز يوسف جابر هدفاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليفوز شباب الأهلي على الجزيرة بـ10 لاعبين بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، على استاد راشد، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 10 نقاط، ويتوقف رصيد الجزيرة عند 11 نقطة.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول، وسدد محمد جمعة بيليه كرة قوية، تصدى لها حارس الجزيرة علي خصيف في الدقيقة (27)، قبل أن يحرز السوري عمر خريبين الهدف الأول من هجمة قادها كارتابيا، ووصلت إلى عيد خميس الذي لعب كرة عرضية، قابلها خريبين برأسه في المرمى (30).

وشهد الشوط الثاني تحسناً كبيراً في أداء الجزيرة، وتألق الحارس حسن حمزة في التصدي لأكثر من فرصة خطرة، بينما حصل علي خصيف على بطاقة حمراء، بعدما عرقل المنفرد كارتابيا (83)، وأحرز البرازيلي برونو هدف التعادل للجزيرة من تسديدة خادعة (87)، قبل أن يحرز لاعب شباب الأهلي يوسف جابر هدف الفوز في (97)، مستعيناً بخبرته الطويلة، وبكرة رأسية مميزة.