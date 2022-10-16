الامارات | الوحدة ينتزع «السعادة» أمام «الزعيم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب الوحدة، أمس، عصافير عدة بحجر واحد، من خلال حسم الكلاسيكو ضد مضيفه العين، بنتيجة 3-2 ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وثأر أصحاب السعادة من «الزعيم» الذي حرمه لقب دوري الموسم الماضي، واكتسب ثقة كبيرة قبل مواجهة الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة 21 الجاري، كما أنه ارتقى في ترتيب الدوري، وبلغ النقطة العاشرة.

وقلب الوحدة النتيجة على العين، بعدما افتتح المغربي، سفيان رحيمي، التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 13، ليستمر التقدم العيناوي حتى الدقيقة 43، حين تمكن البرتغالي أدريان دا سيلفا من إدراك التعادل للوحدة، وبعدها بدقيقتين اهتزت شباك الحارس خالد عيسى مجدداً بهدف البرازيلي جواو بيدرو.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد برمان هدفاً في مرماه، ليضيف ثالث أهداف العنابي «47»، قبل أن يعود رحيمي ويقلص الفارق ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه «57».

واستمرت اليد العليا للعين لفترات طويلة من الشوط الأول، حتى الدقائق الخمس الأخيرة، التي انتفض فيها أصحاب السعادة، بفضل الجهة اليسرى التي تألق فيها أحمد رفعت وروبين فيليب، إذ نجح الأخير في صناعة هدفين، أولهما لدا سيلفا، وسددها بيسراه دون رقابة.

ومن لعبة مكررة وزّع روبين كرة أخرى على رأس بيدرو، ارتقى إليها قبل دانيلو، ووضعها على يمين الحارس.

واستمر جنون المباراة في الشوط الثاني، ومن أول فرصة للوحدة من جهة روبين فيليب ليوزع من جهة اليسار ويخطئ أحمد برمان تقديرها ليودعها في شباك فريقه. وبعدها بـ10 دقائق استغل رحيمي خطأ الحارس محمد الشامسي، وسجل هدف تقليص الفارق.