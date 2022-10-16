الامارات | أحمد الشريف نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت جمعية الرياضيين بالإمارات الدكتور أحمد الشريف، بمناسبة اعتماده من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة للجميع نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي، ورئيساً للاتحاد الآسيوي للرياضة للجميع. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد في البحرين بمشاركة 45 دولة، من 11 حتى 13 الجاري.

تجدر الإشارة الى أن الدكتور أحمد الشريف عضو في لجان الاتحاد الدولي منذ عام 2014، وشارك في العديد من الأحداث والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، برئاسة البحريني عيسى عبدالرحيم، الذي تم انتخابه رئيساً لدورة ثالثة، بموافقة رسمية من الجمعية العمومية الأخيرة.