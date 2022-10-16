شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل: أنا أفضل حارس مرمى في مصر.. وأنتظر العودة إلى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، أنه ينتظر عودته مرة أخرى للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وأنه سيسعى جاهدا ليعود لحراسة الفراعنة.

وقال أبوجبل، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "المنتخب لم يكن محظوظا في أمم إفريقيا الأخيرة، ومحمد صلاح نصحني قبل ركلة جزاء ماني في نهائي إفريقيا".

وكشف جبل عن أخطر لاعب واجهه في مسيرته الكروي وهو المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.