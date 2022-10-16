أحمد عبد القادر يصل لهدفه الأفريقي الثالث في 14 مباراة مع الأهلي

القاهرة - سامية سيد - وصل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، إلى هدفه الأفريقي الثالث مع الأهلي في 14 مباراة فقط خاضها بالقميص الأحمر، بعدما تمكن من افتتاح أهداف فريقه أمام المنتسيري اليوم.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 للبطولة باستاد الأهلي والسلام.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد المنستيري بتونس بهدف نظيف قبل أن يُكرر فوزه اليوم بثلاثية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة الليلة أحمد عبد القادر وحمدى فتحي "هدفين".