شكرا لقرائتكم خبر عن كولر لجماهير الأهلي: شكرا لدعمكم الآن تركيز كامل على المباراة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بتخطي عقبة اتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الفريق التونسي برباعية نظيفة في مجموع المباراتين.

وقال كولر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكرا لدعمكم من كافة انحاء العالم و للجماهير في الاستاد و في البيوت! .. شكرا لفريقي وكل أعضاء الجهاز!.. من الآن تركيز كامل على المباراة القادمة".



كولر

وتأهل الأهلي لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 للبطولة باستاد الأهلي والسلام.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد المنستيري بتونس بهدف نظيف قبل أن يُكرر فوزه اليوم بثلاثية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة الليلة أحمد عبد القادر وحمدى فتحي "هدفين".