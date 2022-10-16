شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري عن لقاء الزمالك: "أحب المواجهات الكبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي بنادي سموحة، أن ضربة البداية في الأسبوع الأول أمام الزمالك ستكون قوية؛ لأن الزمالك يمتلك الجاهزية عن سموحة في هذه الفترة، ومع ذلك المباراة من المباريات المفيدة والتي يحبها اللاعبون والأجهزة الفنية.

وقال العشري: "هنلعب المباراة على المكسب وأنا من المدربين اللي بتشتغل بتوزان وتودى بشكل جيد وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "خلال الـ48 ساعة القادمة سنختار أفضل العناصر ووضع التشكيل الأمثل لخوض المباراة، مؤكدا: "كنت أتمنى وجود جونيور أجاى في المباراة، ولكن الإصابة حرمتنا من وجوده والخير في الموجود وسموحة يمتلك لاعبين مميزين".

وعن قرعة الدوري المصري قال العشري: "اللي عايز يحقق هدفه لا بد من النظر لقرعة الدوري بصورة إيجابية، وإن كل مباراة في النهاية بثلاث نقاط ولا بد من تحقيق إضافة والحفاظ على المعنويات للاعبين والجهاز".

وأضاف: "أخوض المباريات لتحقيق المكسب وعدم الخسارة، وحصلت مع الطلائع على المركز الرابع بالدوري، واخوض المباريات بعقلانية وتوازن المهم في النهاية هو الوصول للهدف بالتخطيط السليم.

وتابع: " كل الفرق الكبيرة في حال فقدان الكره تلجا للدفاع وفى حال الهجوم الاداء منظم وليس عشوائي، والاداء لابد ان يكون منظم ومنضبط".

وقال العشري: "نسعى لتحقيق مركز افضل من الموسم الماضي وهو المركز السادس ولابد ان نعلم ان الانسجام يحتاج للوقت ولكنى عندي ثقة كبيرة فى اللاعبين".

وتابع: "سندخل معسكر مغلق بالقاهرة قبل المباراة ب ٤٨ ساعه لابد من دراسة المباراة من جميع النواحي الذهنية وسنختار التشكيل والذي سيكون مفاجأة يوم المباراة.

وأردف: "ادرس جميع النواحي الخططية قبل كل مباراة وطرق اللعب المختلفة بنوعيه المنافس، ودائما اسعى لتحقيق ان فاقد الشىء لا يعطيه لذلك لابد من دراسة المحتوى حتى يستطيع اللاعبين التنفيذ".

واختتم: "أسعى لأكون إيجابيا مع اللاعبين حتى يستطيعوا تنفيذ الأفكار، ووضعت خطة لسموحة مدتها ثلاث سنوات لبناء فريق جيد وقوى وابتعادنا عن الإعارات ونجحنا فى النزول بمعدل الأعمار، لذلك نسعى لتحقيق الاستقرار وانتظروا سموحة بشكل جديد".