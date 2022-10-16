شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع إتفاقية إشهار المركز الدولي للحوار الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مراسم وحفل توقيع إتفاقية إشهار لمركز الدولي للحوار الرياضي كأحد المراكز التابعة للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر الحفل والمراسم، نقيب الإعلاميين العرب فهمي عمر، الإعلامي أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، مبارك السويلم رئيس مؤسسة ستون للاستشارات، نادية مبروك عضو الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية السابق، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الاوكسا"، الوزير المفوض فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، الدكتور عماد البناني رئيس الإتحاد المصري للرياضة للجميع ونائب رئيس الاتحاد الدولي، جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، الفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية، اللواء محمد نور سالم مساعد الوزير، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات الرياضية، ولفيف من رؤساء الاتحاد المصرية والعربية والإفريقية في مختلف الألعاب، والإعلاميين والنقاد الرياضيين.

في كلمته حول اطلاق المركز ونبذ التعصب، تحدث الوزير أشرف صبحى عن أهمية تكاتف كل الجهات والمؤسسات لإعلاء قيم الرياضة وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وأشار الوزير إلي أهمية الإعلام في التوعية بالحقائق والتحديات، وتوضيح خطورة ظاهرة التعصب وآليات معالجته، وضرورة تحديد المشكلة والاجتماع علي حلولها كُل في نطاقه من خلال عدة توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة عمل تحليلات علمية لإجراء حوار وطني رياضي بناء مع الاستعانة بالقامات الأدبية والإعلامية والإذاعية والصحفية.

فيما صرح أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، أن المركز الدولي للحوار الرياضي يستهدف الدعوة إلي نبذ التعصب الرياضي وفهم الآخر، التعريف بأهمية الحوار في محال الرياضة، زيادة أواصر الأخوة بين الرياضيين كأسلوب حياة، مع وضع آلية للحوار الوطني الرياضي في المنافسات الرياضية، تنظيم المؤتمرات وورش عمل خاصة بتفعيل الحوار.

ويعمل المركز عقب إشهارة علي تنظيم ملتقي للحوار الرياضي لروابط أندية المحترفين والاتحادات الرياضية ومقدمي البرامج الرياضية كأولي الخطوات نحو نبذ التعصب الرياضي.