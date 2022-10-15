الامارات | «غودولفين» يُتوّج ببطولة الملاك في بريطانيا للمرة الـ 15

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق «غودولفين» أمس، في مضمار «آسكوت» العريق، بلقب بطولة الملاك في بريطانيا للمرة الـ15 بتاريخ البطولة، وذلك في سباق «يوم الأبطال» الذي يمثل خاتمة الموسم البريطاني، كما حصل فارس «غودولفين» وليام بيوك على لقب بطل الفرسان، للمرة الأولى في مسيرته.

وجاء لقب بطولة الملاك عقب موسم استثنائي للشعار الأزرق، وحصول «غودولفين» على جوائز مالية فاقت ستة ملايين جنيه إسترليني، قبل احتساب جوائز اليوم الختامي للموسم، خصوصاً أن جياد الشعار الأزرق حققت انتصارات باهرة في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، أبرزها تتويج «كوريباس» بلقب 2000 غينيز الإنجليزي، وتتويج الجواد ذاته بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت».

وقال مدير عام «غودولفين» في المملكة المتحدة ودبي، هيو آندرسون، معلقاً على تتويج الشعار الأزرق ببطولة الملاك والفرسان في بريطانيا، بقوله في تصريحات صحافية: «نشعر بالفخر الكبير في الحصول على لقب بطولة الملاك في بريطانيا في مثل هذا اليوم المميز (يوم الأبطال)، إذ كان موسماً آخر مفعماً بالإثارة شهد تحقيق انتصارات باهرة ومتعددة على المستوى الأول». وأضاف: «لابد لي من الإشادة بالمدرب شارلي آبلبي، والفريق في (مولتون بادوكس) الذين قادوا المسيرة المظفرة، كما أقدم الشكر للمدربين سعيد بن سرور وجون وثيدي غودسن في مساهمتهم المعتبرة في موسم شهد إبراز خيول الإنتاج والفحول في مزارعنا».

في جانب آخر، توج جواد غودولفين «كاسكاديان» بإشراف المدرب جيمس كمينغز، وقيادة الفارس جيمس مكدونالد، بطلاً في سباق «كريفن بليت» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1800 متر عشبي، الذي جرى أمس على مضمار «راندويك» الأسترالي. وأضاف الجواد المنحدر من نسل الفحل «نيو أبروتش» الانتصار العاشر في مسيرته، والسادس ضمن سباقات التصنيف الرفيع.

ونجح الفارس مكدونالد في تعويض الانطلاقة المتأخرة للجواد «كاسكاديان» وتقليص الفارق تدريجياً عن خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة من عمر السباق، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأسترالي «جست فولك» بإشراف المدرب جوش جوليوس وقيادة الفارس هيو بومان، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «بريمتو» بإشراف المدرب ديفيد إتكيناس وقيادة الفارس أندرو أدكينز.