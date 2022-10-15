مناطق الخطر تهدد العدالة أمام ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الأحساء وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يلتقي فريق العدالة (4 نقاط) مساء اليوم فريق ضمك (12 نقطة) ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يأمل من خلالها أبناء الحليلة لتجاوز رباعية النصر وخطف النقاط الثلاث للابتعاد عن مناطق الخطر، فيما يطمح ضمك المتعادل إيجابيا مع الاتحاد لتحقيق فوزه الرابع بالدوري.

ويسعى التونسي يوسف المناعي مدرب العدالة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذي لازم الفريق مؤخرا والتي كان آخرها الخسارة من النصر برباعية ثقيلة، حيث سيعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة اليوم، إذ سيعمد على تكثيف منطقة وسط الميدان والعمل على استغلال الأطراف عن طريق الثنائي فواز الطريس والكولومبي رينالدو لينيس ومن أمامهم الأرجنتيني لوتارو بالاسيسوس في خط المقدمة. في الجانب الآخر، يطمح الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب ضمك لكسب نقاط مواجهة اليوم، بعد نجاحه في إيقاف الاتحاد بالمباراة الماضية بالتعادل الإيجابي، إذ يعتمد ريزتش على قوة فريقه الدفاعية يوجد فاروق شافعي ومن خلفه صمام أمان الفريق مصطفى زغبة في حراسة المرمى، إضافة لقوة وسط الفريق بوجود الكرواتي دوماجوش انتوليتش ومنصور حمزي وأحمد الزين، من أجل صناعة الفرص لثنائي خط المقدمة بالفريق بوجود الجزائري هلال سوداني صاحب المجهود الوافر وبجواره البرازيلي برونو دوراتي في خط الهجوم صاحب هدف التعديل بلقاء الفريق الماضي.

الاتفاق والفيحاء

وفي الدمام، يواجه فريق الاتفاق (9نقاط) المنتشي بفوزه على الفيحاء، نظيره فريق التعاون (14 نقطة) الباحث عن تعديل أوضاعه وتجاوز التعثر الأول بالدوري أمام فريق أبها، وذلك باللقاء الذي سيجمع الفريقين على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة الثامنة. ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق للحفاظ على الروح المعنوية للفريق عقب الفوز الثاني له بالدوري بالجولة الماضية وتحقيق رغبة الإدارة التي اجتمعت بلاعبي الفريق مطالبة باستمرار الانتصارات في آخر مران للفريق، وذلك بذات الأسماء التي دخل بها مواجهة الفيحاء والتي ترتكز على قوة الأطراف بتواجد الثنائي محمد الكويكبي والتونسي نعيم السليتي ومن خلفهم الثلاثي إبراهيم محنشي وفيصل الغامدي والتركي بيرات أوزديمير، فيما سيكون البرازيلي فيتينو وحيدا في مركز رأس الحربة.

في الجهة الأخرى، يأمل البرازيلي شاموسكا تجاوز الخسارة الأولى للفريق من خلال مباراة اليوم للبقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري، حيث يرتكز شاموسكا على قوته الهجومية بوجود الدبابة الكاميرونية توامبا وفهد الرشيدي في خط الهجوم، ومن خلفهما الرباعي سميحان النابت في الطرف الأيسر والإسباني الفارو ميدران والأرجنتيني كاكو في صناعة اللعب والمغربي أشرف المهدوي في وسط الميدان.