طواقم محلية أدارت افتتاحية الجولة الثامنة

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وكلف ممدوح آل شهدان قيادة مباراة الفتح وضيفه الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وساعده عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، في حين كانت غرفة الفيديو في عهدة محمد الحربي وبمساعدة من عبدالعزيز البريه.وقاد ماجد الشمراني مواجهة الشباب وضيفه الخليج على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وعاونه كل من: فهد العمري وسعد الشبرمي، في حين تولى إدارة غرفة الفيديو الحكم عبدالله الحربي ومحمد المطرودي.
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