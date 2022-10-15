شكرا لقرائتكم خبر طواقم محلية أدارت افتتاحية الجولة الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت افتتاحية الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي الاستعانة بطواقم تحكيم محلية، حيث قاد الحكم محمد الهويش مباراة الطائي وضيفه الهلال على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، وعاونه كل من: محمد العكبري مساعد أول، وحسن آل سلام مساعد ثان، فيما تولى الإشراف على غرفة الفيديو الحكم رائد الزهراني بمساعدة من محمد الحنفوش.

وكلف ممدوح آل شهدان قيادة مباراة الفتح وضيفه الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وساعده عبدالرحيم الشمري وأحمد العتيق، في حين كانت غرفة الفيديو في عهدة محمد الحربي وبمساعدة من عبدالعزيز البريه.

وقاد ماجد الشمراني مواجهة الشباب وضيفه الخليج على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وعاونه كل من: فهد العمري وسعد الشبرمي، في حين تولى إدارة غرفة الفيديو الحكم عبدالله الحربي ومحمد المطرودي.