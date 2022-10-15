ديربي الغربية.. الاتحاد يطمح إلى تفكيك الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قمة جماهيرية منتظرة لأقدم ديربي سعودي يحل فريق الوحدة (7 نقاط) ضيفا على فريق الاتحاد (15نقطة) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن آخر مباريات الدوري قبل فترة التوقف الطويلة لدوري روشن السعودي للمحترفين في جولته الثامنة.

وتنفس البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، الصعداء بعد تعافي جناح الفريق عبدالرحمن العبود، بعدما شارك في آخر مران على ملعب النادي وأظهر جاهزيته لمواجهة الوحدة في ديربي الغربية.

وكان العبود تعرض لإصابة خفيفة في العضلة الضامة، أثناء عمليات الإحماء قبيل انطلاق مواجهة الفريق الماضية أمام ضمك، وبسببها غاب اللاعب عن المباراة، التي جرت الثلاثاء الماضي، ولازم العيادة للاستشفاء منها. ويحتل الاتحاد المركز الثالث بـ15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات.

ويرغب الاتحاد في تجاوز التعثر الأخير أمام ضمك بالتعادل الإيجابي، والعودة مرة أخرى للمنافسة على صدارة الدوري، في ظل قوة الفريق الهجومية بوجود الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينهو.

في المقابل يدخل فرسان مكة المواجهة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الباطن في المواجهة السابقة.

وسيعمل البوسني برونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة لإيقاف مصادر القوة الهجومية الاتحادية في لقاء اليوم، خلال تأمين النواحي الدفاعية وتكثيف منطقة وسط الملعب.

الاتحاد: يستعيد هيلدر كوستا

رغبة اتحادية لتجاوز التعثر الأخير أمام ضمك بالتعادل الإيجابي

تأكد مشاركة عبدالرحمن العبود بعد استبعاده في المباراة الأخيرة للإصابة العضلية

من المنتظر أن يعمد البرتغالي نونو سانتو لتغيير أسلوبه المعتاد بالزيادة العددية في الثلث الأخير في مباراة اليوم

قوة هجومية اتحادية بوجود الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينهو

عودة مشاركة البرتغالي هيلدر كوستا مع الفريق بعد ابتعاده في المباريات الماضية للإصابة

وجود البرتغالي هيلدر كوستا سيجبر ابن جلدته سانتو لإبعاد البرازيلي برونو هنريكي.

من المتوقع حضور جماهيري اتحادي كبير لمواجهة الليلة.

الوحدة: نقاط الباطن تحفز الفرسان

روح معنوية عالية لفرسان مكة قبل مواجهة الاتحاد بعد الفوز على الباطن في المواجهة السابقة.

سيعمل البوسني برونو أكرابوفيتش مدرب الوحدة على إيقاف مصادر القوة الهجومية الاتحادية في لقاء اليوم، خلال تأمين النواحي الدفاعية وتكثيف منطقة وسط الملعب

دفاع الفريق بقيادة الإسباني بوتيا والكوستريكي أوسكار دوراتي سيواجهان قوة اتحادية ضاربة في مواجهة اليوم

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