النصر يزاحم على الصدارة أمام الفيحاء المنكسر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري روشن للمحترفين يستضيف النصر نادي الفيحاء في ملعب مرسول بارك للمرة الأولى بعد تجديده، النصر صاحب المركز الثاني في سلم الترتيب بـ16 نقطة، بينما يدخل الفيحاء اللقاء في المركز قبل الأخير بنقطتين فقط.

ويأمل النصر مواصلة نغمة الانتصارات عقب ثلاثية أبهاء ورباعية العدالة، إلا أنه يخشى مصيدة (الفيحاء) الفريق المنظم الذي يقدم نفسه خلال عمل مقنن ومنظم وفق مؤشرات رقمية ثابتة افتقدها منذ بداية الموسم ويسعى لإعادة توازنه.

عودة مارتينيز

يعول النصر بثقة على جاهزية الأرجنتيني جونزالو بيتي مارتينيز بعد توقفه فترة طويلة، بسبب إصابته بالتهاب في غشاء القلب «التامور»، وعلى الورقة الثانية زميله الجناح الأيسر الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الذي غاب هو الآخر بسبب إصابة أسفل الظهر. اللاعبان شاركا في تدريبات الفريق الأخيرة مما يؤكد وفق طرح صحفي متنوع مشاركتهما أمام الفيحاء، فضلا عن أن مدرب الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش، لديه أرقام سيئة ضد النصر، حيث واجه النصر في أربع مباريات بواقع خسارتين وتعادلين واستقبلت شباك فريقيه الفيحاء والفيصلي 6 أهداف وسجلا 3 أهداف فقط.

رودي جارسيا النصر بدأ التدريبات الاستعدادية بحركات إحماء تلتها تمارين لياقية متنوعة، بعدها تحول جارسيا للشق التكتيكي عبر مجموعة من التدريبات الخاصة كما أدى اللاعبون تدريبا خاصا تنفيذ الكرات العرضية، والتسديد من خارج المنطقة والحصة الأخيرة كانت عبارة عن مناورة في منتصف الملعب.

غيابات النصر والبدائل

حدد الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق النصراوي، عبدالإله العمري، في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب الغنام خلال حيث إن الأشعة التي خضع لها الغنام أثبتت معاناته من بتمزق في العضلة الخلفية بالتالي يغيب عن لقاء الفيحاء.

في الجانب المقابل الفيحاء فريق منظم ويمتلك خط دفاع لا يستهان فيه، كما أنه يبلي بلاء حسنا خصوصا أمام الفرق الكبيرة يتجلى أمامها بكل بسالة ويقدم أفضل ما لديه. كما أنه يستفيق بمشاركة الحارس العملاق فلاديمير ستويكوفيتش في مواجهة النصر الحارس الذي غاب في الجولات السابقة بسبب الإصابة.

يغيب اللاعب سلطان مندش بسبب الإصابة أمام النصر ولكن يعول الفريق الفيحاوي على عناصره وقائد الدفة الفنية لقيادة الفريق أمام النصر بالشكل الذي يليق.

لقاءات الفريقين ونسبة الانتصارات والرسم

