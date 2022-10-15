شوخان تتصدر الهدافات في دوري السيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت المهاجمة العراقية شوخان صالحي، صدارة الهدافات في الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023/2022، بعد خوضها أولى مبارياتها مع فريقها الجديد الهلال، الجمعة.

وسجلت 4 أهداف بمرمى فريق الشباب، بالملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، منها 3 أهداف بالشوط الأول، لتنهي المباراة بفوز فريقها 4-2، وصعوده إلى المركز الثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر النصر بفارق الأهداف. وأصبحت شوخان في صدارة ترتيب الهدافات، بالتساوي مع المهاجمة البحرينية حصة العيسى، من فريق النصر، لتواصل المهاجمة العراقية سلسلة تسجيل الأهداف في الملاعب السعودية. سبق لشوخان هز الشباك في مدينة الملك عبدالله الرياضية، ولكن على مستوى الصالات، وكان في يونيو الماضي، عندما استضافت مدينة جدة منافسات بطولة غرب آسيا للسيدات الصالات 2022.

وأسهمت المهاجمة العراقية في فوز منتخبها بالبطولة، إلى جانب فوزها بجائزة هدافة البطولة بـ7 أهداف، هدف في مرمى فلسطين بدور المجموعات، و4 أهداف بمرمى الكويت في النصف النهائي، وهدفان بمرمى السعودية في المباراة النهائية.