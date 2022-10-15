تعرف على الأندية المتأهلة رسميًا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الوصول إلى خط النهاية بعد إقامة أغلب مباريات جولة الإياب.

وانطلقت جولة الإياب بدور الـ32 بالبطولة الإفريقية أمس الجمعة بفوز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على حساب ضيفه لاباس بطل سيشيل بنتيجة 8-1 كما تغلب بيترو دي لواندا الأنجولي على حساب كيب تاون سيتي الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 في جولة الإياب.

كما فاز الزمالك على ضيفه فلامبو بطل بوروندي بنتيجة 5-1، وتغلب شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه دجوليبا المالي بنتيجة 2-0.

واليوم السبت، تغلب فايبرز الأوغندي على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد تكرار التعادل دون أهداف.

كما فاز الأهلي على ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 3-0.

ونجح الترجي التونسي في التأهل إلى دور المجموعات بفوزه على ضيفه بلاتو يونايتد النيجيري بنتيجة 1-0.

وتستكمل مواجهات الليلة بلقاء الرجاء المغربي مع ضيفه ASN بطل النيجر كما يلعب الأهلي طرابلس الليبي مع ضيفه المريخ السوداني وأيضاً شبيبة القبائل الجزائري مع كارا التوغولي.

وبهذه النتائج، ضمنت 7 أندية التأهل رسمياً إلى مرحلة المجموعات التي تضم 16 فريقا في دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا كل من:

الأهلي، الزمالك، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بيترو دي لواندا الأنغولي، شباب بلوزداد الجزائري، فايبرز الأوغندي.

ومن المقرر أن تستكمل غداً الأحد باقي مواجهات مرحلة الإياب بدور الـ 32، والتي تشمل:

سيمبا التنزاني ضد بريميرو دو أوجوستو الأنغولي

حوريا الغيني ضد أسيك الإيفواري

القطن الكاميروني ضد رويال ليوباردز بطل إي سواتيني

الهلال السوداني ضد يانج أفريكانز التنزاني.

الوداد المغربي (حامل لقب دوري أبطال أفريقيا) ضد فريق ريفرز يونايتد النيجيري.

كما ستقام مواجهة الذهاب بين رايل كاديوجو البوركيني وفيتا كلوب الكونغولي غداً الأحد على أن تقام مباراة الإياب يوم 20 أكتوبر الجاري.

الكونفدرالية الإفريقية

ويشهد دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مشاركة 7 فرق حتى الآن من دوري الأبطال، وهي الاتحاد المنستيري التونسي وبلاتو يونايتد النيجيري وفلامبو بطل بوروندي ولاباس بطل سيشيل وكيب تاون سيتي الجنوب أفريقي ودغوليبا المالي ومازيمبي الكونغولي.

وتضم أيضاً تلك المرحلة الفرق الصاعدة حتى الآن في الكونفدرالية وهي بيراميدز والجيش الملكي المغربي ومارومو ورويال من جنوب أفريقيا والصفاقسي التونسي.