بحركة مثيرة للجدل.. مدير صندوق الإدمان ينتقد احتفال أحمد عبدالقادر

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، احتفال أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تسجيله هدف فريقه الأول في شباك الاتحاد المينستيري في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وكان عبدالقادر قد احتفل بهدف الأهلي الأول في شباك الفريق التونسي، حيث ظهر وكأنه يمسك حقنة رافعاً رأسه للأعلى، وهو الاحتفال الذي أثار استغراب واستنكار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عثمان منشوراً عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلاً: "احتفال غير موفق يا عبدالقادر".

يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، كسفير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان وعمل حملات توعوية تحت شعار "إنت اقوى من المخدرات" لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

يشار إلى أن أحمد عبدالقادر أحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى الاتحاد المنستيري بالدقيقة 15 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام" وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، في إياب ور الـ 32 من بدولة دوري أبطال إفريقيا.