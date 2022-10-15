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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 15-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها صعود المارد الأحمر لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32

الأهلى يخسر أمام الكويت الكويتى ويفقد لقب البطولة العربية للسلة

خسر فريق كرة سلة الأهلى أمام نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 78/77 فى نهائي البطولة العربية للسلة والتى تقام بالكويت، ليتوج الفريق الكويتى باللقب على حساب الفريق الأحمر.

عاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلى للتهديف مع فريقه بعد غياب 95 يوماً بتسجيله هدفاً فى شباك الاتحاد المنستيري التونسى فى المباراة المقامة حالياً فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتقدم فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

توج النادى الأهلى ببطولة كأس السوبر للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، بعدما حقق الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 2015.