شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج منافسات اليوم ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مساء اليوم منافسات التارجت سبرنت فرق مختلط شباب ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت منافسات اليوم السبت، بمسابقة مسدس ضغط هواء 10 متر، ثم مسابقة مسدس سريع 25 متر وبعدها نهائيات البندقية 3 أوضاع 50 متر.

كما اقيمت نهائيات مسابقة المسدس 25 متر، وأختتمت المنافسات بمسابقة 25 متر مسدس مختلط.

وجاءت النتائج كالتالي:

حقق شباب منتخب بريطانيا الميدالية الذهبية في التارجت سبرنت فرق مختلط شباب فيما احرز منتخب ايطاليا الميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية لمنتخب إيطاليا.

وفي نهائي منافسات 10 متر مسدس رجال حقق الصيني ليو كان يو الميدالية الذهبية وأحرز مواطنه زاهنج يافان الميدالية الفضية فيما حقق الاوكراني كريستوف بافلو الميدالية البرونزية.

وفي نهائي منافسات 25 متر مسدس شابات احرزت الهندية سينجاها ايشا ذهبية المركز الاول بينما حققت الصينية فينج سيكيان الميدالية الفضية وخطفت المجرية جاكو مريام الميدالية البرونزية.

وعلي مستوي منافسات 25 متر مسدس شباب نجحت الهندي سيدهو اودايفيز في احراز الميدالية الذهبية وحقق الإيطالي فاليريو ماتيو الميدالية الفضية فيما كانت البرونزية من نصيب الصيني ليو يانجبان.

وفي منافسات نهائي 50 متر بندقية 3 أوضاع شباب، حقق الصيني دو لينشو الميدالية الذهبية وأحرز الصربي ايفانوفيتش الميدالية الفضية وذهبت البرونزية للامريكي ليك جريفين.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة، وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة، سواء على مستوى البنية التحتية أو تنظيم البطولات الكبرى.

ويقيم رئيس الاتحاد اجتماعات دائمة مع اللجنة المنظمة وروابط الرياضية، برئاسة الدكتور وليد الملاح الوكيل، والمسوق الحصرى لاتحاد الرماية، للاطمئنان على الرماه المشاركين، والإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المشاركين.