شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 15/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت الموافق 15/ 10/ 2022 العديد من الأحداث جاء أبرزها، فيريرا يُجهز سامسون أكينولا للظهور الأول فى الدورى أمام سموحة، وجلسة خاصة بين فيريرا وزيزو ورفع الحمل البدنى للبدلاء والمستبعدين.

فيريرا يُجهز سامسون أكينولا للظهور الأول فى الدورى أمام سموحة

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البنيني سامسون أكينولا لقيادة هجوم الفريق الأبيض فى ضربة البداية بالدورى أمام سموحة، والمقرر لها الأربعاء. جلسة خاصة بين فيريرا وزيزو بمران الزمالك ورفع الحمل البدنى للبدلاء والمستبعدين عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض خلال المران الجماعي اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

الونش وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل فى الزمالك.. واستشفاء للأساسيين

واصل محمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل الاستعداد لانطلاق الدورى

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

الزمالك فى المجموعة الأولى والأهلى فى الثالثة بقرعة دورى الطائرة

أقيمت ظهر اليوم، السبت، قرعة بطولة الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة للموسم 2022/223 فى قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة الدولي.

وفاة شقيقة عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق