تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك في مجموعات دوري الأبطال بعد التأهل

القاهرة - سامية سيد - قطع قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، تذكرتيهما إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث فاز فريق الزمالك على بطل بوروندي بنتيجة 6/1 في مجموع المباراتين، فيما نجح الأهلي في الصعود إلى دور المجموعات للبطولة بعد الفوز على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في مجموع المواجهتين، بهدف نظيف في الذهاب وثلاثية دون رد في العودة.

وضمن الأهلي التواجد في التصنيف الأول رفقة أندية الترجي التونسي، والرجاء المغربي والوداد (في حال صعوده)، باعتبار الأندية الأربعة هم أكثر الفرق حصولا على النقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ويتواجد فريق الزمالك في التصنيف الثاني قبل قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة أندية صن داونز الجنوب أفريقي، وحوريا كوناكري الغيني وبترو أتليتكو الأنجولي.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي - الرجاء - الوداد (حال صعوده رسميًا غدا).

التصنيف الثاني: صنداونز - الزمالك - حوريا - بترو أتلتيكو.

التصنيف الثالث: سيمبا - شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال.

التصنيف الرابع: القطن - المريخ - فيبرس - ريفيرز يونايتد - (فيتا كلوب أو رايل كلوب).