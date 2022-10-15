عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المستشار حسن إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية بالنادي الإسماعيلي، عدم انعقادها اليوم، بعدما حضر 485 عضوا من أصل 6279 عضوا من لهم حق الحضور.

ويكلف مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي، باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا الحساب الختامي والميزانية يرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

من ناحية أخرى، استعجل مسئولو النادى الاسماعيلى نظراءهم فى الاتحاد التونسى لإرسال البطاقة الدولية لحمدى النقاز، الوافد الجديد للفريق، وذلك حتى يستطيع اللاعب الظهور فى مباراة الأهلى بافتتاحية بطولة الدوري والمقرر لها عصر الأربعاء المقبل.

وأعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع الظهير التونسي حمدى النقاز، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتواجد بها النقاز في الدوري المصري، حيث سبق له اللعب فى صفوف الزمالك.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز بنسختها الجديدة عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فى مواجهة مع الأهلى بالجولة الافتتاحية للمسابقة.