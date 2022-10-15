شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الأهلى سهّل مهمة الحكم سيكازوى فى لقاء الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * الاتحاد المنستيرى

المسابقة: إياب دور 32 دورى ابطال افريقيا

النتيجة: ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: چانى سيكازوى

مساعد أول: جيرسون اميليانو دوس سانتوس

مساعد ثان: أرسينيو تشادريك مارينجول

حكم رابع: اورديك نكول

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة عدم وجود اختبارات تحكيمية، بالإضافة إلى تفوق لاعبى الأهلى فى الأداء والنتيجة، كانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 25 الكرة تصطدم بيد مدافع الاتحاد المنستيرى، الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة وضع اليد الطبيعى للاعب المنستيري.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 40 سقوط داخل منطقة جزاء الأهلى لمهاجم المنستيرى دون أى مخالفة من مدافع الأهلى ، الحكم يشير باستمرار اللعب بعدم وجود المخالفة والقرار صحيح.

اللياقة البدنية: استغلال مثالى لعنصرى التحمل العام وتحمل السرعة ولكن يجب أن يطور أداؤه فى عنصر السرعة القصوى والتمركز وقراءة اللعب

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا من أكرم توفيق وديانج ومحمد عبد المنعم من الأهلى نتيجة التهور والاعتراض كما أنذر لاعب المنستيرى زياد العلوى للتهور

الحكام المساعدون: تعاون مع الحكم بشكل جيد فى جميع المخالفات القريبة منهم والتسللات نتيجة التمركز الصحيح مع اخر مدافع