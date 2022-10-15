شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى بوش يخسر أولى بطولاته مع سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى فريق كرة سلة الأهلى خسارة أمام نظيره الكويت الكويتى فى نهائي البطولة العربية للسلة بنتيجة 78/77، ليفقد الفريق اللقب العربى والذى توج به الموسم الماضى.

وتعد البطولة العربية أول لقب يخسره أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق سلة الأهلى، مع الفريق، حيث سبق أن تُوج بـ5 ألقاب مع المارد الأحمر، وكان يسعى للفوز باللقب العربى ليكون أول لقب خلال الموسم.

وكان الإسبانى أوجستى بوش، قد نجح فى التتويج مع الفريق بخمس بطولات من قبل، هى البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة، وكأس مصر والتى توج بها على حساب الاتحاد السكندرى، وأيضا بطولة دورى السوبر هى اللقب الخامس فى مسيرة أوجستى مع الأهلى.

وضمت قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.