اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15-10-2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 15-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل الأهلي لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 للبطولة باستاد الأهلي والسلام.

الأهلي يُسقط اتحاد المنستيري بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال..فيديو

b90e89af07.jpg

بيراميدز يقسو على هلال الساحل بسباعية ويتأهل لدور 32 مكرر بالكونفدرالية

 

5468114b2a.jpg

وفاة شقيقة عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق

519e3dd29e.jpg

فيريرا يُجهز سامسون أكينولا للظهور الأول فى الدورى أمام سموحة

8f7d0803a1.jpg

الأهلى يخسر أمام الكويت الكويتى ويفقد لقب البطولة العربية للسلة

4452cf8e32.jpg

 

جلسة خاصة بين فيريرا وزيزو بمران الزمالك ورفع الحمل البدنى للبدلاء والمستبعدين

 

9450eb6496.jpg

 

حسن قداح ينضم للأحمر للمشاركة مع الخليج السعودى فى السوبر جلوب.. وبشير للترجى

 

752ea2ff4a.jpg

رابطة المحترفين المصرية تشارك فى منتدى روابط الدوريات العالمية بدبى

fbc5cb1308.jpg

على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من الاستهانة بـ"كالون" فى إياب تمهيدى الكونفدرالية

292e91c5b6.jpg

نور الشربينى تترقب العودة لوصافة التصنيف العالمى للاسكواش بعد تأهلها لنهائى أمريكا

 

7b3bf15f79.jpg

الإسماعيلى يستعجل الاتحاد التونسى لإرسال البطاقة الدولية لحمدى النقاز

7af4f3115a.jpg

المصرى يطالب الجبلاية والرابطة باللعب باستاد القناة فى الموسم الجديد

b4dc7ceaca.jpg
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا