شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل الأهلي لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 للبطولة باستاد الأهلي والسلام.

الأهلي يُسقط اتحاد المنستيري بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال..فيديو

بيراميدز يقسو على هلال الساحل بسباعية ويتأهل لدور 32 مكرر بالكونفدرالية

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