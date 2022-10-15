شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يهزم البحرين وديا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لكرة اليد على البحرين للمرة الثانية فى ثانى وديات المنتخبين بالبحرين.

اختتم منتخب رجال اليد، بقيادة المدير الفنى الإسباني روبرتو جارسيا باروندو تدريباته بمعسكر الفريق الوطنى بمجمع الصالات المغطاة دكتور حسن مصطفى، قبل توجه الفريق الوطنى إلى البحرين لخوض مبارتين وديتين أمام منتخب البحرين أيام 14 و15 أكتوبر الجارى بالبحرين.

تضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد كلا من: محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - أحمد هشام دودو - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - أحمد خيرى - محسن رمضان - مهاب سعيد - أكرم يسرى - عمر خالد كاستيلو - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - شادى خليل.

وقد فضل المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى روبرتو جارسيا باروندو إراحة اللاعبين المحترفين محمد ممدوح هاشم و على زين ويحيى خالد ويحيى الدرع ومحمد سند وكريم هنداوي وعبد الرحمن حميد ويغيب أحمد هشام سيسا للإصابة.

على أن يتوجه لاعبو النادى الأهلى مباشرة من البحرين إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية يوم 16 أكتوبر للانضمام إلى بعثة النادى الأهلى لخوض مباريات بطولة العالم للأندية سوبر جلوب.

تأتى المباريات الودية لمنتخبنا الوطنى فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد، والتى تستضيفها بولندا والسويد فى الفترة من 11 إلى 29 يناير 2023، حيث يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ضمن منتخبات المجموعة السابعة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب كرواتيا ومنتخب المغرب ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.