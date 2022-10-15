شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر أمام الكويت الكويتى ويفقد لقب البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة سلة الأهلى أمام نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 78/77 فى نهائي البطولة العربية للسلة والتى تقام بالكويت، ليتوج الفريق الكويتى باللقب على حساب الفريق الأحمر.

ووصل الأهلى للنهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة فى البطولة حيث فاز فى نصف النهائي على كاظمة الكويتى ، بينما وصل الكويت بالفوز على بيروت اللبناني.

وفاز الأهلى فى كل المباريات حيث تغلب على الميناء اليمنى 132/53 والغرافة القطرى 108/70 والرياضى لرياضى اللبناني 88/71

وتصدر الأهلى مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة محققا العلامة الكاملة.

فى دور الـ16 التقى مع اهلى حلب السورى وفاز 76/87

ربع النهائي التقى مع الجهراء الكويتى وفاز أيضا 93/54

ثم فاز على كاظمة الكويتى فى قبل النهائي ليخسر النهائي أمام الكويت الكويتى.