أهداف مباراة الأهلي واتحاد المنستيري بدوري الأبطال (3 - 0)

القاهرة - سامية سيد - أهداف مباراة الأهلي واتحاد المنستيري حيث تأهل الأهلي لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 للبطولة باستاد الأهلي والسلام.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد المنستيري بتونس بهدف نظيف قبل أن يُكرر فوزه اليوم بثلاثية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة الليلة أحمد عبد القادر وحمدى فتحي "هدفين".