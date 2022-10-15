شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: طرد إسلام عيسى حرم بيراميدز من نتيجة أكبر من 7 أمام هلال الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز أن الفوز بسبعة أهداف دون مقابل على هلال الساحل السوداني مهم للغاية خاصة أنها في بداية الموسم ومن الضروري تحقيق الانتصار وبأداء قوي، مشيرًا إلى أن الفريق لولا الطرد الذي تعرض له إسلام عيسى مبكرًا لحقق بيراميدز انتصارًا بنتيجة أكبر.

أضاف جونياس أن جهازه المعاون والفريق يتعاملون مع المباريات خطوة بخطوة، والتأهل المريح للدور الإضافي من الكونفدرالية أمر ممتاز، بهدف التركيز بصورة أكبر في مواجهة الأربعاء المقبل أمام انبي على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الدوري الممتاز.

أوضح المدير الفنى أن الفريق سيتحسن مستواه بصورة أفضل من مباراة لأخرى ومع كل مواجهة يخوضها الفريق سيظهر بصورة أفضل وبأداء أكثر روعة، ومن الضروري تحقيق الانتصار في بداية الدوري من أجل انطلاقة مميزة في البطولة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على هلال الساحل السودانى بنتيجة 7 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية، وكان الفريق السماوى حقق الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 مكرر.