شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يؤازر اللاعبين فى التدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق المصري الذي أقيم مساء اليوم، السبت، على ملعب فندق إقامة الفريق في الإسماعيلية، حضور مجلس إدارة النادي المصري، ممثلًأ فى رجب عبد القادر نائب رئيس النادي واللواء ياسر سالم والمهندس عماد البرشة عضوا مجلس الإدارة، لمؤازرة اللاعبين، قبل مواجهة سيراميكا المرتقبة فى الجولة الأولى من الدوري.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميا، طالب خلاله اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية بخوض الفريق البورسعيدي مبارياته باستاد هيئة قناة السويس فى الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة النصري برئاسة كامل أبو علي قد أبرم اتفاقا مع إدارة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية لاستضافة مباريات المصري باستاد الهيئة الجديد، كما وضعت إدارة النادي استاد السويس الجديد كملعب احتياطي.

وذكر النادى المصري في بيانه، تقبل مجلس الإدارة في حالة اللعب على ستاد الهيئة ، الالتزام بتقديم كل ما يلزم ، بما في ذلك تخفيض أعداد الجماهير والمعاونة في أي إجراءات إدارية يستلزمها الموقف، كما أكد مجلس الإدارة ، تقبله اللعب على اي ملعب داخل بورسعيد ( المريخ ، الرباط ، بورفؤاد ) بدون جمهور وهي الملاعب التي تستضيف المباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما طالب بيان المصري، رابطة الأندية بتأجيل المباراة الأولى للفريق البورسعيدي لحين الحصول على الموافقات النهائية لملعب ستاد هيئة قناة السويس أو الملعب البديل.