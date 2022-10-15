شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُسقط اتحاد المنستيري بثلاثية ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 للبطولة باستاد الأهلي والسلام.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد المنستيري بتونس بهدف نظيف قبل أن يُكرر فوزه اليوم بثلاثية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة الليلة أحمد عبد القادر وحمدى فتحي "هدفين".

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وحاول الأهلي تدريجياً شن هجمات على مرمى الفريق التونسي الذي لعب دون حذر بحثاً عن هدف مُبكر.

وضغط الأهلي على الضيوف ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 15 مُستغلاً تمريرة سحرية من على معلول وراوغ عبد القادر دفاع المنستيري وأودعها في شباك الفريق التونسي.

بعد الهدف نشط أداء الفريق التونسي محاولاً التسجيل والتعادل كما واصل الأهلي اللعب بقوة ونشاط وأنطلق على معلول باكثر من كرة ناحية اليسار وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثان بعدما تسلم كرة ولعبها بعيداً عن الشباك ونال أكرم توفيق بطاقة صفراء للخشونة معه أحد لاعبي الفريق التونسي في الدقيقة 33.

وسدد عبد الحكيم أمقران كرة قوية ارتدت له من أكرم توفيق لكنها جاءت أعلى القائم، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجل حمدي فتحي هدفاً برأسه بعدما ارتقى لركنية لعبها طاهر محمد طاهر في الدقيقة 43 ، وبعدها أنحصر اللعب وسط الملعب ثم ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وُيدير المباراة الحكم الزامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

الشوط الثاني

بدأ الفريق التونسي الشوط الثني بنشاط واضح وحاول العودة للمباراة وكاد يُسجل هدفاً في الدقائق الأولى من هذا الشوط بعدما إرتقى أحد لاعبي إتحاد المنستيري لكرة عرضية وسددها برأسها لكنها جاءت أعلى العارضة.

بعد الكرة الخطرة للفريق التونسي ، عاد الأهلي للضغط مرة أخرى ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدف ثانً له وثالث للأهلي من تمريرة رائعة لطاهر محمد طاهر في الدقيقة 56.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف رابع للأهلي بعدها أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مؤكد للفريق التونسي ، وأشهر الحكم الزامبي بطاقة صفراء للمالي آليو ديانج .

وعاد الفريق التونسي للظهور أكثر من مرة في منطقة جزاء الأهلي وسدد عثمان وتارا كرة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، ورفض الحكم الزامبي إحتساب ضربة حرة مباشرة للأهلي بعد عرقلة طاهر محمد طاهر أمام منطقة جزاء الضيوف وأمر بإستكمال اللعب.

وأجرى كولر المدير الفني للأهلي ، 3 تغييرات دُفعة واحدة بنزول أفشة وحسين الشحات وشادي حسين بدلاً من سافيو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف ، ومرر حسين الشحات كرة جيدة سددها شادي حسين برأسه تصدى لها حارس الضيوف.

وفي الدقائق الأخيرة شارك عمرو السولية ومحمد هاني بدلاً من حمدي فتحي ومحمد هاني ، وحاول الفريقين التسجيل ، والغى الحكم الزامبي سيكازوي ، هدف سجله شادي حسين بداعي التسلل.

وتعرض عمرو السولية للأصابة بعدها أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.



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