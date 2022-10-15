ليفربول المرشح الأقوى وموقف ريال مدريد.. من يستطيع التعاقد مع كيليان مبابي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يوما بعد الآخر تزداد حدة التوتر بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان رغم أنه لم يمر سوى 5 أشهر فقط على تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ويشعر مبابي بالاستياء داخل قلعة الأمراء بعدما وعده الجانب الباريسي بعدد من الأشياء ولكنهم تجاهلوه ولم يعد الفرنسي يريد البقاء.

وتقول صحيفة "ماركا" أنه من المفهوم أن مبابي ينوي الرحيل عن باريس سان جيرمان في أقرب وقت، ومع ذلك، فإن فرص حدوث ذلك بعيدة للغاية، لأنها عملية معقدة للغاية.

وإذا لم يستطع مبابي الرحيل في يناير، فمن الواضح أنه سيكون أيضًا اسمًا بارزًا في فترة الانتقالات الصيفية، ولكن ما هي الفرق التي يمكنها تقديم عرض مناسب وواقعي للنجم الفرنسي الشاب؟.

هل ليفربول هو المرشح الأوفر حظاً للتعاقد مع مبابي؟

ووسط استياء مبابي، حدد نادي باريس سان جيرمان سعر رحيل اللاعب بـ 400 مليون يورو وفتح الباب أمامه فقط للذهاب إلى فريق واحد وهو ليفربول مثلما ذكرت التقارير الفرنسية.

وذكرت "ماركا" أن ليفربول هو الأفضل حاليًا لإخراج مبابي من فرنسا، وسيكون اللاعب سعيدًا حال انتقاله إلى ملعب آنفيلد وتدريبه تحت قيادة يورجن كلوب الذي تربطه به علاقة رائعة.

وسيسعد المدرب الألماني بوجود مبابي، وقد اعترف بالفعل بأنهم مهتمون بموقفه خلال فترة سابقة، مُشيدًا بقدراته وإمكانياته الفنية.

ريال مدريد لا يفكر في مبابي حاليًا

ويظل ريال مدريد الوجهة المفضلة بالنسبة لمبابي رغم أنه رفض الانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو في مفاجأة كبيرة لم تكن متوقعة وفضل التجديد لباريس.

ولن ينسى ريال مدريد خيانة مبابي بعدما قرر تمديد عقده حتى 2025 مع سان جيرمان وهو ما جعل النادي يغلق صفحة اللاعب تمامًا.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان ريال مدريد سيحافظ على هذا الموقف خلال الأشهر المقبلة أم لا، خاصة إذا أصر المهاجم على رغبته في اللعب مع المرينجي.

فرصة الجمع بين مبابي وهالاند

تعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينج هالاند في الصيف، ومنح فريق بيب جوارديولا السلاح النهائي الذي فقدوه، مما يجعلهم أكثر احتمالية للفوز بكل بطولة هذا الموسم.

لكن، قد يتمكنك مانشستر سيتي الآن من التعاقد مع مبابي وإقرانه مع هالاند، ويبدو من غير المحتمل إلى حد ما أن يتعايش الاثنان في نفس الفريق، لكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها النظر إلى هذا الخيار.

وعندما بدأ الحديث حول اقتراب مبابي من ريال مدريد، أراد عملاق إسبانيا أيضًا الذهاب إلى هالاند والجمع بين النجمين معًا من أجل السيطرة على كرة القدم الأوروبية.

في النهاية، لا يبدو أن هذا مرجحًا بشكل خاص في الوقت الحالي، لكن لن تكون هناك حدود مالية تمنع مانشستر سيتي من التعاقد مع مبابي.