دوري الأبطال.. الترجي إلى المجموعات بخطأ تحكيمي.. ومازيميبي يودع مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات اليوم الثاني من مرحلة الإياب بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت فوزًا دراميًا لفريق الترجي بهدف دون رد على بلاتينو من ركلة جزاء سجلها محمد علي بن رمضان، في الدقائق الأخيرة، فيما ودع العملاق الكونغولي مازيمبي البطولة في وقت سابق من اليوم، وتأهل الأهلي بعدما كرر فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي، ليصل إلى دور المجموعات بعد الفوز بنتيجة 4-0 بمجموع المبارتين.

وكانت 4 فرق قد تأهلت في اليوم الأول لمنافسات جولة الإياب من دور الـ32 بالبطولة، وهم الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

وانضمت إليهم أندية، الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 10 بطولات، وكل من الترجي التونسي، وفايبرس الأوغندي، والمريخ السوداني، والرجاء المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

مباريات اليوم الثاني لإياب دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي - الاتحاد المنستيري

حقق الأهلي فوزًا سهلًا على نظيره الاتحاد المنستيري، بنتيجة 3-0 في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي WE السلام، ليضمن صعوده إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-0.

مازيمبي - فايبرز

ودع فريق مازيمبي الكونغولي دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32، بعد خسارته من فايبرس الأوغندي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في لقاء الإياب الذي أقيم بين الفريقين اليوم، وذلك بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

وبذلك ودع مازيمبي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32، للموسم الثاني على التوالي، ليتجه إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الترجي - بلاتيو يونايتد

حقق الترجي التونسي فوزًا صعبًا أمام فريق بلاتيو يونايتد النيجيري، على ملعب حمادي العقربي، بهدف دون رد، سجله محمد علي بن رمضان من علامة الجزاء، في الدقيقة 83.

ممثل الكرة التونسية بقيادة مدربه نبيل معلول، نجح في الفوز على الفريق النيجيري، والوصول إلى دور المجموعات، بعد أن سقط في فخ الخسارة خارج ملعبه، بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب بنيجيريا.

الرجاء - نجيليك

أما في المغرب، نجح الرجاء في العبور إلى دور المجموعات، بعد فوزه ذهابًا على نجيليك بطل النيجر بهدفين نظيفين، ثم فوزه مرة أخرى، بهدف دون رد، في مباراة العودة التي أقيمت على ملعب فريق الرجاء.

ليصل الرجاء إلى دور المجموعات، بعد فوزه ذهابًا وإيابًا على بطل النيجر، بمجموع أهداف 3-0.

أهلي طرابلس - المريخ

وفي ليبيا، فاز أهلي طرابلس لكنه فشل في تعويض خسارته أمام المريخ السوداني، الذي تأهل لدور المجموعات، بعد فوزه في السودان بهدفين دون رد على مضيفه الليبي.

وتقدم المريخ بهدف خارج قواعده، ورد أهلي طرابلس وسجل ثلاثة أهداف، لكنه كان يحتاج لهدف آخر، لخطف بطاقة التأهل، وهو ما لم ينجح في تحقيقه الفريق الليبي.

ووصل المريخ إلى دور المجموعات مستفيدًا من الهدف الاعتباري، بتسجيله هدفًا خارج قواعده، وذلك على الرغم من التعادل بمجموع المبارتين بنتيجة 3-3.

شبيبة القبائل - أسكو كارا

حقق شبيبة القبائل الفوز خارج ملعبه أمام فريق أسكو كارا التوجولي بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيابًا على ملعبه أمام الفريق التوجولي، بنتيجة 1-1، متأثرًا بالنقص العددي في النصف ساعة الأخيرة، التي شهدت تسجيل الضيوف هدفًا في الدقائق الأخيرة.

ليصل الشبيبة إلى دور المجموعات بفضل الفوز ذهابًا، وبمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.

وتقام غدًا في اليوم الأخير لمرحلة الإياب، 6 مباريات، أهمها مواجهة الوداد المغربي بطل النسخة الماضية، أمام ريفرز يونايتد النيجيري، ويسعى حامل اللقب لتعويض خسارته ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

فيما يواجه سيمبا التزاني فريق بريميو أوجستو الأنجولي، وانتهت مباراة الذهاب بفوز سيمبا خارج أرضه بثلاثة أهداف لهدف، ويلتقي حوريا كوناكري الغيني، بفريق أسيك الإيفواري، وفاز الفريق الغيني ذهابًا خارج قواعده بهدف دون رد.

ويلتقي القطن الكاميروني بنظيره ليوباردز الكونجولي، بالكاميرون، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما يستضيف الهلال السوداني فريق يانج أفريكانز الجنوب إفريقي، ويسعى الفريق السوداني إلى التأهل بعد تحقيق تعادل إيجابي أيضًا في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بهدف لمثله.

وفي المباراة الأخيرة، يحل فريق فيتا كلوب ضيفًا على فريق كاديوجو من بوركينا فاسو، في مباراة الذهاب، بعد تأجيل مباراة العودة بين الفريقين إلى يوم 20 أكتوبر الجاري.