الأهلي في مواجهة محتملة ضد الزمالك بالمجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن فريق الأهلي الصعود رسميًا إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (3-0) في إياب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابًا على ملعب "مصطفى بن جنات" بهدف دون رد، ليصبح الفريق الأحمر متفوقًا بمجموع المباراتين (4-0).

والتحق الأهلي بغريمه الزمالك لمرحلة المجموعات حيث كان الفريق الأبيض فاز أيضًا ذهابًا وإيابًا على فلامبو البوروندي بنتيجة (6-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وهنا بعد وصول الأهلي والزمالك أصبح من الممكن مواجهة الغريمين بعضهما في مرحلة المجموعات حيث يأتي الأهلي في التصنيف الأول بينما يأتي الزمالك في التصنيف الثاني.

مرحلة المجموعات ستكون عبارة عن 16 فريقًا مقسمة على أربع مجموعات بأربع مستويات.

ويأتي الأهلي - الترجي الرياضي التونسي - الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيين في التصنيف الأول.

واستطاع الترجي حجز بطاقة العبور لمرحلة المجموعات بالفوز على بلاتو النيجيري (2-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الرجاء أيضًا ضمن الصعود رسميًا بالفوز على بطل النيجر فريق جمعية نيجيليك.

أما الفريق المغربي الثاني وبطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية الوداد مطالبًا بالفوز على ريفرز يونايتد النيجيري، حيث تفوق الأخير في الذهاب بنتيجة (2-1).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الوداد وريفرز يونايتد مساء غدٍ الأحد، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس".

نتيجة الوداد ستكون منتظرة عند نادي صنداونز والذي يحتل التصنيف الثاني مباشرة، حيث تأهل بطل جنوب أفريقيا لمرحلة المجموعات بالفوز على لا باس بطل سيشيل بنتيجة (15-1).

***ويأتي شكل الفرق من حيث المستويات الأربعة على النحو التالي: (حال وصول الوداد البيضاوي)

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي - الرجاء - الوداد.

التصنيف الثاني: صنداونز - الزمالك - حوريا - بترو أتلتيكو.

التصنيف الثالث: سيمبا - شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال.

التصنيف الرابع: القطن - المريخ - فيبرس - ريفيرز يونايتد - فيتا كلوب أو رايل كلوب دو كاديوغو.

*** ويأتي شكل الفرق من حيث المستويات الأربعة على النحو التالي: (حال خروج الوداد البيضاوي)

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي - الرجاء - صنداونز.

التصنيف الثاني: الزمالك - حوريا - بترو أتلتيكو - سيمبا.

التصنيف الثالث: شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال - فيتا كلوب.

التصنيف الرابع: القطن (يتقدم إلى التصنيف الثالث حال خروج فيتا كلوب) - المريخ - فيبرس - ريفيرز يونايتد - رايل كلوب دو كاديوغو (في حال فوزه على فيتا كلوب).