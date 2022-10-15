لاعب المنستيري يعلق على الخسارة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أبدى حسام تقى، لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، حسرته بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن فريقه افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وخسر الاتحاد المنستيري على يد الأهلي بنتيجة 0-3 بملعب "الأهلي وي السلام" في إياب دور الـ32 من البطولة القارية.

وودع الاتحاد المنستيري البطولة بعد خسارته من الأهلي في دور الـ32 بنتيجة إجمالية 0-4، إذ كان خسر أيضًا في لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة المنستير الأسبوع الماضي.

وسيتحول الاتحاد المنستيري للعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأقل أهمية، بينما سيتأهل الأهلي لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال تقى، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، عقب المباراة، "خرجنا من دوري أبطال أفريقيا على يد فريق كبير، لديه لاعبين كبار، هو الأهلي، كنا نريد تحقيق الفوز، لكننا تلقينا خسارة موجعة".

وأضاف لاعب الاتحاد المنستيري "قدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي، لكن افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى وتسجيل الأهداف".

وواصل "اكتسبنا خبرات كبيرة بعد خوض مباراتين أمام الأهلي، وسنحاول تفادي الأخطاء التي ارتكبناها في المباراتين، وسنقدم كل ما نملك في كأس الكونفدرالية".

وأتم "نطلب السماح من جماهير الاتحاد المنستيري التي قطعت مسافة طويلة كي تأتي إلى القاهرة وتشجعنا، ونعدهم بتحقيق نتائج جيدة في الكونفدرالية".