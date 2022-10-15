كرة سلة.. الأهلي يفقد لقبه كبطل للعرب لصالح الكويت الكويتي بعد مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

خسر فريق الأهلي لقبه كبطل للبطولة العربية للأندية لكرة السلة، بعد الهزيمة أمام الكويت الكويتي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 77-78.

وفرط الأهلي في تقدمه بفارق 13 نقطة خلال الفترة الرابعة، لينجح فريق الكويت الكويثي في قلب الأمور لصالحه ويخطف المباراة في اللحظات الأخيرة بفارق نقطة واحدة.

وبذلك يثأر الكويت الكويتي من الأهلي، بعد أن خسر أمامه لقب البطولة العربية السنة الماضية في صالة برج العرب بالإسكندرية.

وبذلك يحقق الكويت الكويتي لقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية للأندية لكرة السلة.

ملخص المباراة:

تقدم الأهلي في بداية الفترة الأولى بنتيجة 7-0، مما استدعى مدرب الكويت الكويتي لطلب وقت مستقطع.

وقلص فريق الكويت الكويتي الفارق من 7 إلى نقطتين عند النتيجة 10-8.

وتعادل الكويت الكويتي مع الأهلي في الفترة الأولى عند النتيجة 13-13.

وأنهى الأهلي الفترة الأولى من المباراة بالتقدم بنتيجة 19-16.

وأدرك الكويت الكويتي التعادل مع بداية الفترة الثانية عند النتيجة 19-19، واستمر التعادل حتى النتيجة 28-28

وتقدم الكويت الكويتي لأول مرة في المباراة قبل نهاية الفترة الثانية ب4 دقائق و50 ثانية، عند النتيجة 30-28.

وسجل إيهاب أمين ثلاثية مع الثواني الأخيرة من نهاية الفترة الثانية ليتقدم الأهلي بنتيجة 37-36.

وتقدم الكويت الكويتي في بداية الفترة الثالثة بفارق الثلاث نقاط عند النتيجة 40-37.

وعادل الأهلي النتيجة مرة أخرى عند النتيجة 46-46.

وتقدم الأهلي بفارق 5 نقاط عند النتيجة 53-48 قبل نهاية الفترة الثالثة بدقيقة ونصف.

وحافظ الأهلى على تقدمه لينهي الفترة الثالثة بفارق الـ7 نقاط عند النتيجة 58-51.

ووسع الأهلي الفارق إلى 13 نقطة، عند النتيجة 64-52.

وقلص الكويت الكويتي الفارق إلى نقطتين عند النتيجة 67-65 قبل النهاية ب4 دقائق.

مما استدعى مدرب الأهلي أوجوستي لطلب وقت مستقطع.

وتعادل الكويت الكويتي مع الأهلي عند النتيجة 69-69 قبل نهاية المباراة ب3 دقائق.

واحتسب الحكم تكنكال فاول على إيهاب أمين ولن يستطيع اللاعب إكمال المباراة، مما استدعى أوجوستي بوش لطلب وقت مستقطع، بعد أن تعادل الفريقين عند النتيجة 72-72.

واستمر التعادل بين الفريقين عند النتيجة 77-77، ولكن النقطة السلبية للاعبي الأهلي في المباراة هو ضياع الرميات الحرة من قبل لاعبي الفريق الأحمر.

وأتيحت فرصة للأهلي من أجل الفوز بالمباراة لكن الكرة سقطت من يد هودج ثم وصلت للجندي يسددها لكن الكرة ضلت طريقة السلة ولم ينجح سيف سمير في متابعة الكرة ليحصل عليها لاعبي الكويت الكويتي.

وبذلك حسم الكويت الكويتي المباراة لصالحه مع الثواني الأخيرة بنتيجة 78-77.