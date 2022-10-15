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مدرب المنستيري يتحدث عن السقوط أمام الأهلي ووداع دوري أبطال إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد الصربي داركو نوفيتش مدرب الاتحاد المنستيري التونسي أنه فخور بأداء لاعبيه رغم الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 4-0 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء الاتحاد المنستيري بهدف ذهابًا، و4-0 إيابًا بدور الـ32.

وقال نوفيتش في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "كان من الصعب أن نواجه الأهلي في هذا الدور وفخور بأداء اللاعبين".

وأضاف:"للأسف تلقينا هدف مبكر وهو ما جعل الأمور صعبة علينا ولست سعيدا بإجمالي نتيجة المباراتين ولكن علينا التعلم من أخطائنا من أجل المستقبل".

وأكمل: "لو كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل كانت فرص الأهلي أصبحت أقل في التأهل والنتيجة كانت ستختلف في الإياب ولكن الأهلي نجح في استغلال الكرات الثابتة جيدًا".

وأتم: "الآن سنلعب في بطولة الكونفدرالية واكتسبنا خبرات كبيرة من اللعب في الأدوار التمهيدية بدوري الأبطال".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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