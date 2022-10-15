مهرجان أهداف.. بيراميدز يسحق هلال الساحل ويتأهل لدور الـ32 الإضافي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم فريق بيراميدز تأهله رسميًا إلى دور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز الكاسح الذي حققه على هلال الساحل السوداني بنتيجة 7-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة بيراميدز ضد هلال الساحل على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت أهداف بيراميدز عن طريق أحمد سامي وإسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف (3 أهداف) ورمضان صبحي ومحمد الشيبي

وكان بيراميدز انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد أمام هلال الساحل السوداني سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد يوم الثلاثاء المقبل كموعدا لإقامة قرعة دور الـ32 مكرر من منافسات الكونفدرالية.

تفاصيل المباراة:

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: "شريف إكرامي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - محمود صابر - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف".

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من جانب بيراميدز والذي سجل هدفًا في الدقيقة الثانية لرمضان صبحي ولكن تم إلغاءه بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 5 نجح بيراميدز في افتتاح التسجيل برأسية رائعة من أحمد سامي، لتصبح النتيجة 1-0.

وشهدت الدقيقة 13 تسديدة قوية من بيراميدز ولكن ذهبت الكرة بجوار القائم.

واستطاع بيراميدز إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف، ليتقدم الفريق السماوي بهدفين.

وفي الدقيقة 20 أحرز فخر الدين بن يوسف الهدف الثالث لبيراميدز والثاني له في المباراة، لتصبح النتيجة 3-0.

وواصل بيراميدز هوايته في تسجيل الأهداف ونجح في إضافة الهدف الرابع بأقدام إسلام عيسى في الدقيقة 24.

وعاد فخر الدين بن يوسف لتسجيل الهدف الثالث له في المباراة والخامس لبيراميدز في الدقيقة 25.

وجاء رمضان صبحي لوضع بصمته في اللقاء بتسجيل الهدف السادس لبيراميدز في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 32 حصل إسلام عيسى لاعب بيراميدز على البطاقة الحمراء، ليجبر فريقه على استكمال المباراة بـ10 لاعبين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم كاسح لبيراميدز على هلال الساحل السوداني بنتيجة 6-0.

وفي بداية الشوط الثاني أتيحت أكثر من فرصة لبيراميدز ولكن لم ينجح في زيادة غلته من الأهداف.

وسجل المغربي محمد الشيبي الهدف السابع لبيراميدز في الدقيقة 67، لتصبح النتيجة 7-0.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على هلال الساحل السوداني بنتيجة 7-0 ليتأهل رسميًا إلى دور الـ32 الثاني ببطولة الكونفدرالية.