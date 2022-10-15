برشلونة يستعيد نجمه قبل الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

انضم المدافع الفرنسي جوليس كوندي لقائمة برشلونة خلال مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمام مضيفه ريال مدريد غدا الأحد.

وجاء انضمام كوندي، صاحب الـ23 عاما، إلى قائمة برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

ولم يشارك كوندي في أي مباراة مع النادي الكتالوني منذ اللقاء الذي فاز فيه الفريق على إلتشي 3/ صفر في 17 سبتمبر الماضي.

وعاد كوندي لتدريبات برشلونة أمس الأول الخميس، قبل أن يقرر المدرب تشافي هيرنانديز ضمه لقائمة مباراة الكلاسيكو.

ويفتقد برشلونة لجهود ممفيس ديباي وأندرياس كريستينسين وهيكتور بيليرين ورونالد أراوخو بسبب الإصابة.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر" قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الكلاسيكو غدًا.