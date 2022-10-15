توتنهام يتخطّى إيفرتون بثنائية نظيفة ويواصل نتائجه الإيجابية

تجاوز توتنهام عقبة ضيفه إيفرتون بنجاح بتغلّبه عليه بهدفين دون ردّ اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وبصم هاري كاين (59 من ركلة جزاء) والدنماركي بيير-إيميل هويبيرغ (86) على هدفي توتنهام.



وهو الفوز الثاني تواليًا والسابع للسبيرز في البريميرليغ خلال الموسم الجاري مقابل تعادلين وهزيمة واحدة ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي يستعدّ لملاقاة مضيفه ليفربول الأحد في قمّة الجولة.



في المقابل تكبّد إيفرتون خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل انتصارين وأربعة تعادلات ليتجمّد رصيده عند 10 نقاط في المرتبة الرابعة عشرة.



وفي مباراة أخرى حسم لتعادل السلبي مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس، ويقبع ليستر سيتي في المركز 19 مؤقتاً فيما يحتل كريستال بالاس المركز 13 مؤقتاً برصيد 10 نقاط.



ورغم حفاظه على شباكه نظيفة، إلا ان ليستر، صاحب أسوأ دفاع حتى الآن (24 هدفاً)، لم يستطع الوصول إلى شباك ضيفه.



كان الثعالب هم الأفضل استحواذاً دون تمكن جيمس ماديسون ورفاقه من تسجيل هدف التقدم، رغم الدفع بالمهاجم المخضرم جايمي فاردي في الدقيقة 65.



ولم يحقق ليستر، بطل 2016، سوى فوز يتيم في عشر مباريات، فيما يملك كريستال بالاس 10 نقاط من 9 مباريات.



وأسقط ولفرهامبتون الذي لا يزال يبحث عن مدرب بديل بعد إقالته البرتغالي برونو لاج ضيفه نوتنغهام فوريست بهدف نظيف سجله قائده البرتغالي روبن نيفيش (56)، في حين أهدر لاعب نوتنغهام برينان جونسون فرصة إدراك التعادل من ركلة مماثلة (79).



ويملك ولفرهامبتون 9 نقاط في المركز السابع عشر، في حين سقط نوتنغهام إلى المركز الأخير مع 5 نقاط علما بانه صعد الى مصاف الدرجة الممتازة مطلع الموسم الحالي بعد غياب منذ عام 1999.



وقلب فولهام تخلفه مرتين ليخرج متعادلاً مع ضيفه بورنموث 2-2.



تقدم الفريق الجنوبي الساحلي بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط عبر مهاجمه دومينيك سولانكي بعد لعب مشتركة رائعة مع فيليب بيلينغ. لكن الفريق اللندني أدرك التعادل برأسية المدافع الفرنسي عيسى ديوب مستغلا ركلة ركنية (22).



ومنح الكولومبي جيفرسون ليرما التقدم مجددا لبورنموث (29)، لكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ادرك التعادل لفولهام من ركلة جزاء.



ورفع ميتروفيتش الذي سيكون ضمن عداد منتخب بلاده في مونديال قطر الشهر المقبل رصيده إلى 7 أهداف في 10 مباريات في المركز الرابع على لائحة صدارة ترتيب الهدافين التي يتزعمها مهاجم مانشستر سيتي العملاق النرويجي إرلينغ هالاند برصيد 15 هدفاً.



(وكالات)