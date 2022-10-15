الامارات | "ريمونتادا" مثيرة تقود الشارقة للفوز على خورفكان في «الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة فوزا مثيرا، إذ قام بـ«ريمونتادا» قلبت تأخره (3-0) في نهاية الشوط الأول إلى فوز على مضيفه خورفكان بنتيجة (6-3)، وذلك ضمن دوري رديف كرة قدم الصالات. ويحسب للاعب الشارقة علي الحمادي الدور الفاعل والمؤثر في تحقيق الريمونتادا عندما سجل لوحده أربعة أهداف (سوبر هاتريك) اضافة إلى هدفين سجلهما كل من خلفان النقبي وخلفان الحمادي في مباراة ظهرت بمستوى فني عالي. واكتفى خورفكان بالاهداف التي سجلها له محمد عادل ومعاذ موسى وعبدالله الشمبلي. وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيد الشارقة 6 نقاط مقابل 3 لصالح خورفكان، بينما يتصدر اتحاد كلباء الدوري برصيد 12 نقطة.