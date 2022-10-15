جراح الباطن تحت مشرط أبها

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ويدخل أصحاب الأرض اللقاء من أجل تحقيق أول فوز للفريق هذا الموسم بقيادة مدربهم الألماني ألين هورفات الذي سيواجه أبها المنتشي بفوزه على التعاون، حيث من المتوقع أن يدخل اللقاء متحفظا في مناطقه الخلفية واللعب على الكرات العكسية بقيادة يوسف المزيريب وراكان الشملان.بينما يدخل فريق أبها مباراة اليوم بعد المعسكر القصير الذي أقامه بالعاصمة الرياض بقيادة مدربه الجديد البولندي ماتيوس واجاك، والذي حل بديلا عن البلجيكي المقال فاندنبروك، وأعاد أهم عناصر الفريق الأساسية في لقاء التعاون ويتقدمهم التونسي سعد بقير وفيليبي كاسيدو، حيث سيسعى واجاك لاستغلال أخطاء دفاعات الباطن من خلال سرعة الأداء وتنويع طرق وأساليب اللعب للعودة بنقاط المباراة.
ويطمح الفريقان في كسب المواجهة وشحن رصيدهما من النقاط قبل التوقف من أجل مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العالم بقطر 2022.
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