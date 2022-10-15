شكرا لقرائتكم خبر جراح الباطن تحت مشرط أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي مساء اليوم فريقا الباطن متذيل ترتيب دوري روشن بنقطة واحدة بفريق أبها 7 نقاط على ملعب نادي الباطن ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، في مهمة سهله للضيوف جراء ظروف صاحب الأرض الصعبة التي يعيشها هذا الموسم وجعلته محطة عبور للتزود بالنقاط لكل الفرق بعد منعه من قيد لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء من أجل تحقيق أول فوز للفريق هذا الموسم بقيادة مدربهم الألماني ألين هورفات الذي سيواجه أبها المنتشي بفوزه على التعاون، حيث من المتوقع أن يدخل اللقاء متحفظا في مناطقه الخلفية واللعب على الكرات العكسية بقيادة يوسف المزيريب وراكان الشملان.

بينما يدخل فريق أبها مباراة اليوم بعد المعسكر القصير الذي أقامه بالعاصمة الرياض بقيادة مدربه الجديد البولندي ماتيوس واجاك، والذي حل بديلا عن البلجيكي المقال فاندنبروك، وأعاد أهم عناصر الفريق الأساسية في لقاء التعاون ويتقدمهم التونسي سعد بقير وفيليبي كاسيدو، حيث سيسعى واجاك لاستغلال أخطاء دفاعات الباطن من خلال سرعة الأداء وتنويع طرق وأساليب اللعب للعودة بنقاط المباراة.

ويطمح الفريقان في كسب المواجهة وشحن رصيدهما من النقاط قبل التوقف من أجل مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العالم بقطر 2022.