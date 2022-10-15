«كلاسيكو الأرض».. ريال مدريد في مهمة فض الشراكة مع برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل برشلونة عند الـ5:15 مساء بتوقيت السعودية، اليوم، ضيفا ثقيلا على ريال مدريد، في قلب ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني

«كلاسيكو الأرض» سيجمع الفريقين اللذين يطمح كل منهما إلى اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني منفردا، إذ يملك كلا الفريقين 22 نقطة، ولم يتعثر أي منهما سوى في مباراة وحيدة من 8 مباريات بالتعادل، بينما فازا في 7 مباريات وهذا يوضح القيمة التي سيكون عليها كلاسيكو الأرض القادم بين ريال مدريد وبرشلونة، مع البداية الجيدة لكل منهما في الدوري.

المعقل التاريخي

تعد تلك المباراة رقم 100 على مستوى كلاسيكو الأرض التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، المعقل التاريخي لريال مدريد.

برشلونة سيكون عليه تدارك إصاباته خصوصا في خط الدفاع، إذ بات من المؤكد عدم لحاق الثلاثي رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وهيكتور بيليرين بمباراة كلاسيكو الأرض، بينما تبدو نسبة لحاق جول كوندي بالمباراة كبيرة وهو الذي يعول عليه المدرب تشافي هيرنانديز لإيقاف خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بينما يستهدف ريال مدريد تحقيق نتيجة إيجابية في الكلاسيكو والفوز على برشلونة، لاستعادة الصدارة التي فقدها الجولة قبل الماضية حين تعثر بشكل مفاجئ على ملعب سانتياجو برنابيو أمام أوساسونا بالتعادل 1-1.

فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعاد أهم لاعبيه على الإطلاق، وهو الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك يبدو تيبو كورتوا في احتمالات جيدة للحاق بالكلاسيكو، رغم وجود شكوك حول الأمر، إلا أن أنشيلوتي قال بوضوح إنه: «يتوقع مشاركته».

تجهيز المصابين

الجولة الماضية فاز فيها ريال مدريد خارج الديار على خيتافي بهدف نظيف سجله البرازيلي إيدير ميليتاو.

وكان ريال مدريد تعادل بصعوبة، وفي الأمتار الأخيرة، مع شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا وحسم صعوده إلى الدور الثاني.

كما استعاد ريال مدريد خدمات هدافه كريم بنزيما، بينما يطمح المدرب كارلو أنشيلوتي إلى لحاق تيبو كورتوا بكلاسيكو الأرض ضد برشلونة.

في حين برشلونة تلقى أنباء سارة بزيادة احتمالات لحاق مدافعه الفرنسي جول كوندي بالمباراة، حصل فرانك كيسييه على الإذن الطبي للحاق بقائمة الفريق وهي أنباء سارة.

التشكيل المتوقع لريال مدريد







التشكيل: 4-3-3



لونين



ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال



فالفيردي – كروس – مودريتش



فينيسيوس – بنزيما - رودريجو



التشكيل المتوقع لبرشلونة