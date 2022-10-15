الأهلي يتأهل لدور الـ16 الإفريقي بثلاثية في اتحاد المنستيري (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، بعد فاز على اتحاد المنستيري التونسي، بثلاثية نظيفة، في إياب دور الـ32، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب السلام.

وأحرز ثلاثية الأهلي، أحمد عبد القادر في الدقيقة 15، وحمدي فتحي هدفين، في الدقيقتين 44، و57.

وقدم الأهلي مباراة رائعة، وسيطر على أغلب مجريات اللقاء، وسط تراجع دفاعي لاتحاد المنستيري.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بتونس، بهدف نظيف.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: الشناوي

الدفاع: أكرم، معلول، عبد المنعم، متولي

الوسط: حمدي فتحي، ديانج، برونو سافيو، عبد القادر، طاهر

الهجوم: محمد شريف