شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقسو على هلال الساحل بسباعية ويتأهل لدور 32 مكرر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على هلال الساحل السودانى بنتيجة 7 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية، وكان الفريق السماوى حقق الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي، ليتأهل بيراميدز لدور الـ 32 مكرر.

سجل سباعية بيراميدز، أحمد سامى، وفخر الدين بن يوسف "هاتريك" وإسلام عيسى، ورمضان صبحى، ومحمد الشيبى الذى نجح فى تسجيل أول أهدافه مع الفريق السماوى، وكان إسلام عيسى تلقى البطاقة الحمراء فى الشوط الأول واستكمل بيراميدز المباراة بـ 10 لاعبين.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود صابر - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - محمد صادق - فخري لاكاي - دودو الجباس - عبد الله مجدي.

وأدار اللقاء طاقم حكام من المغرب بقيادة الحكم، نور الدين الجعفري، ويعاونه لحسن أزاجو المساعد الأول، وهشام أيت أبو، المساعد الثاني، والحكم الرابع عادل زاروك، ويراقب المباراة، السيد مازي زام علي من دولة زنزبار، ويتابع إجراءات تطبيق فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.



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