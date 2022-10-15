الامارات | 3 مكاسب للوحدة بعد حسم "الكلاسيكو" أمام العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب الوحدة اليوم عدة عصافير بحجر واحد من خلال حسم الكلاسيكو ضد مضيفه العين، بنتيجة 2-3 ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وثأر أصحاب السعادة من "الزعيم" الذي حرمه لقب دوري الموسم الماضي، واكتسب ثقة كبيرة قبل مواجهة الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة 21 الجاري، بجانب أنه حافظ على نسق الانتصارات، ورفع رصيده إلى النقطة الـ10.

وقلب الوحدة النتيجة على العين بعدما افتتح المغربي، سفيان رحيمي التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة 13، ليستمر التقدم العيناوي حتى الدقيقة 43، حين تمكن البرتغالي أدريان داسيلفا، من إدراك التعادل للوحدة، وبعدها بدقيقتين اهتزت شباك الحارس خالد عيسى مجدداً بهدف البرازيلي جواو بيدرو.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد برمان هدف ضد فريقه ليضيف ثالث أهداف العنابي، "47"، قبل أن يعود سفيان رحيمي ويقلص الفارق ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه "57". واستمرت اليد العليا للعين لفترات طويلة من الشوط الأول، حتى الدقائق الخمس الأخيرة والتي انتفض فيها أصحاب السعادة بفضل الجهة اليسرى التي تألق فيها أحمد رفعت وروبن فيليب، اذ نجح الأخير في صناعة الهدفين اللذان سجلهما فريقه، فوزع كرة أرضية إلى دا سيلفا، وسددها بيسراه دون رقابة تُذكر.

ومن لعبة مكررة وزع روبين كرة أخرى على رأس بيدرو، ارتقى إليها قبل دانيلو ووضعها على يمين الحارس.

واستمر جنون المباراة في الشوط الثاني ومن أول فرصة لأصحاب السعادة من جهة روبين فيليب ليوزع من جهة اليسار ويخطىء أحمد برمان تقديرها ليودعها في شباك فريقه. وبعدها بـ10 دقائق استغل رحيمي خطأ الحارس محمد الشامسي، وسجل هدف تقليص الفارق.