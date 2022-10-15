شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يعود للتهديف مع الأهلى بعد غياب 95 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلى للتهديف مع فريقه بعد غياب 95 يوماً بتسجيله هدفاً فى شباك الاتحاد المنستيري التونسى فى المباراة المقامة حالياً فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتقدم فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويعود آخر هدف سجله أحمد عبد القادر مع الأهلى فى شباك فيوتشر 12 يوليو الماضى ضمن منافسات الدورى الممتاز من الموسم المنقضى، ليسجل عبد القادر ثامن أهدافه بقميص المارد الأحمر، منذ عودته من الإعارة مطلع الموسم الماضي.

ويخوض الأهلى مباراة اليوم مُتسلحاً بالأرض والجمهور وكذلك بنتيجة لقاء الذهاب بعدما فاز على الاتحاد المنستيرى بهدف دون رد حمل توقيع محمد عبد المنعم فى اللحظات الأخيرة.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشنأوى - محمد عبدالمنعم ومحمود متولى وأكرم توفيق وعلى معلول، حمدى فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وُيدير مباراة الليلة الحكم الجامبى جيانى سيكازوي، والأنجولى جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعأونه الحكم الموزبيقى أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبى نيكولا إدريك حكمًا رابعًا.