شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يتقدم على اتحاد المنستيري بثلاثية.. والشناوي ينقذ هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقامة حالياً باستاد الأهلي والسلام، ومازال تقدم المارد الأحمر بثلاثية نظيفة عن طريق أحمد عبد القادر وحمدى فتحى "هدفين".

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وحاول الأهلي تدريجياً شن هجمات على مرمى الفريق التونسي الذي لعب دون حذر بحثاً عن هدف مُبكر.

وضغط الأهلي على الضيوف ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 15 مُستغلاً تمريرة سحرية من على معلول وراوغ عبد القادر دفاع المنستيري وأودعها في شباك الفريق التونسي.

بعد الهدف نشط أداء الفريق التونسي محاولاً التسجيل والتعادل كما واصل الأهلي اللعب بقوة ونشاط وأنطلق على معلول باكثر من كرة ناحية اليسار وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثان بعدما تسلم كرة ولعبها بعيداً عن الشباك.

وسدد عبد الحكيم أمقران كرة قوية ارتدت له من أكرم توفيق لكنها جاءت أعلى القائم، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجل حمدي فتحي هدفاً برأسه بعدما ارتقى لركنية لعبها طاهر محمد طاهر في الدقيقة 43 ، وبعدها أنحصر اللعب وسط الملعب ثم ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول، حمدي فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وُيدير المباراة الحكم الزامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

الشوط الثاني

بدأ الفريق التونسي الشوط الثني بنشاط واضح وحاول العودة للمباراة وكاد يُسجل هدفاً في الدقائق الأولى من هذا الشوط بعدما إرتقى أحد لاعبي إتحاد المنستيري لكرة عرضية وسددها برأسها لكنها جاءت أعلى العارضة.

بعد الكرة الخطرة للفريق التونسي ، عاد الأهلي للضغط مرة أخرى ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدف ثانً له وثالث للأهلي من تمريرة رائعة لطاهر محمد طاهر في الدقيقة 56.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف رابع للأهلي بعدها أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مؤكد للفريق التونسي.