الأهلي يسجل الهدف الثالث فى مرمى اتحاد المنستيري برأسية حمدى فتحى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - سجل حمدي فتحي الهدف الثالث للأهلى في مرمى اتحاد المنستيرى التونسي فى المباراة المقامة حاليا بين باستاد السلام فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وتقدم الأهلي بالدقيقة 15 بعد تمريرة من على معلول إلى أحمد عبد القادر الذى رأوغ المدافع واخترق يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك، ثم سجل حمدي فتحي الهدفين الثاني والثالث. ويخوض الأهلى مباراة اليوم مُتسلحاً بالأرض والجمهور وكذلك بنتيجة لقاء الذهاب بعدما فاز على الاتحاد المنستيرى بهدف دون رد حمل توقيع محمد عبد المنعم فى اللحظات الأخيرة.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشنأوى - محمد عبدالمنعم ومحمود متولى وأكرم توفيق وعلى معلول، حمدى فتحي، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، وأحمد عبدالقادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

وُيدير مباراة الليلة الحكم الجامبى جيانى سيكازوي، والأنجولى جيرسون دو سانتوس مساعد أول ، ويعأونه الحكم الموزبيقى أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبى نيكولا إدريك حكمًا رابعًا.