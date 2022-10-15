شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتسح هلال الساحل السودانى بنصف دستة أهداف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وهلال الساحل السودانى بنتيجة 6/ 0 للفريق السماوى فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوي فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما حقق بيراميدز الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.

سجل سداسية بيراميدز، أحمد سامى، وفخر الدين بن يوسف "هاتريك" وإسلام عيسى، ورمضان صبحى، وتلقى إسلام عيسى البطاقة الحمراء، ليستكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود صابر - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - محمد صادق - فخري لاكاي - دودو الجباس - عبد الله مجدي.

ويدير اللقاء طاقم حكام من المغرب بقيادة الحكم، نور الدين الجعفري، ويعاونه لحسن أزاجو المساعد الأول، وهشام أيت أبو، المساعد الثاني، والحكم الرابع عادل زاروك، ويراقب المباراة، السيد مازي زام علي من دولة زنزبار، ويتابع إجراءات تطبيق فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.